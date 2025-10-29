

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - “Il Ponte sullo Stretto è un’opera strategica, inserita nel corridoio Ten-T, capace di creare sviluppo, essere motore per la crescita di Calabria e Sicilia e di tutto il Mezzogiorno. Eppure, la Corte dei Conti sceglie di bloccare tutto. Una scelta illogica, che non fa il bene del Paese, una ingerenza contro un Governo che vuole costruire. Una scelta politica, da chi non dovrebbe farne, in barba alle esigenze del territorio e degli italiani”. Così la deputata calabrese della Lega Simona Loizzo.

