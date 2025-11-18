

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "Oggi abbiamo assistito alle presentazioni di noti scienziati e progettisti che hanno testimoniato l'assoluta fattibilità tecnica di questo progetto. Il Ponte sullo Stretto di Messina rappresenta il massimo degli standard progettuali a livello nazionale e internazionale. È il risultato di un lavoro condotto da un grande team internazionale, a guida italiana, composto da autorevoli studiosi e istituzioni scientifiche del mondo, e annovera tra i partecipanti leader mondiali nella progettazione di ponti sospesi e nella realizzazione di grandi opere". Così i senatori della Lega Tilde Minasi e Manfredi Potenti.

"​I comportamenti sismici e le analisi di scenario sono stati studiati e presi in considerazione, attestando la solidità e i margini di prudenza delle scelte progettuali. Ringraziamo la senatrice a vita Elena Cattaneo, promotrice di questo evento svoltosi oggi al Senato, divenuto un alto momento di confronto tecnico-scientifico sul Ponte sullo Stretto", concludono.​

