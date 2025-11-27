

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "La Cgil manca di rispetto al lavoro e ai lavoratori in nome di una miserevole propaganda ‘no Ponte’. Landini non fa altro che pensare a scioperi a danno del Paese e di milioni di italiani e annuncia la partecipazione alla manifestazione No Ponte che ci sarà sabato a Messina. Di lavoro non se ne parla, lo andasse a raccontare agli oltre 15 mila candidati che, in poco più di un mese, hanno fatto domanda di poter lavorare per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Come può un sindacato ignorare questo fenomeno?". Così Nino Germanà, vicepresidente dei senatori della Lega al Senato.

"Questa è economia reale per il territorio, non chiacchiere. In tutti i Paesi dove sono stati realizzati grandi collegamenti alternativi ai servizi di traghettamento, la riprotezione del personale marittimo è stata adeguatamente gestita e risolta con un’opportuna pianificazione degli interventi di riconversione e riallocazione delle risorse nell’arco del periodo di costruzione", conclude.

