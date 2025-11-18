

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - “In questo dibattito sul Ponte sullo Stretto le posizioni in campo sembrano solo due, serve il ponte e non serve il ponte. Io rivendico una terza posizione: il ponte serve, quello che non serve è Salvini. Ci ha condotto in un vicolo cieco. Ci sono più rilievi tecnici a cui il governo dovrà rispondere. E io sono preoccupato che il governo non saprà rispondere e bisognerà ricominciare da capo”. Così il deputato di Italia Viva Davide Faraone, durante una conferenza stampa alla Camera.

“Ci dovremmo rassegnare al fatto che bisognerà aumentare i tempi e di tanto. Il progetto doveva essere portato avanti rispettando le norme dello stato. L’atteggiamento arrogante di Salvini ha solo creato danno, la responsabilità del governo Meloni è di aver bloccato il ponte e anche infrastrutture su cui in Sicilia siamo indietro”. Temo che “le indicazioni che la Corte dei Conti darà saranno abbastanza tombali. Invito il governo a evitare i flash mob e piuttosto rivedere quanto sbagliato e correggerlo, così che si possa andare avanti”, conclude.

