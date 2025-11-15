

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Questa è la quarta legge di bilancio" del governo Meloni ma "ogni progetto fallimentare è sempre colpa di Conte. Quando danno le colpe e risalgono indietro non toccano mai Draghi, se lo tengono buono...". Lo dice Giuseppe Conte a Sky Tg24.

Sul ponte sullo Stretto, aggiunge, "c'è Salvini che vuole passare dalla storia per la realizzazione del ponte più lungo del mondo. E che cosa fa? In fretta e furia va a prendere un progetto già vecchio che viene un po' aggiornato, ma frettolosamente, precipitosamente e la Corte dei Conti lo blocca. Ma i giudici della Corte dei Conti non sono brutti, sporchi e cattivi. Applicano la legge".

"Quello che emergerà è che quella previsione in spesa - che è già una cifra enorme, 13 miliardi e mezzo- non corrisponde alla realtà, perché quel progetto dal punto di vista finanziario non sta in piedi. Hanno tolto addirittura i fondi di coesione alla Calabria e alla Sicilia che sono importantissimi per colmare il divario, le diseguaglianze economiche e sociali e questa è una realtà di cui il governo deve tener conto".

