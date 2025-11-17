

Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "Stia tranquillo Salvini, anche noi determinati a bloccare un ponte inutile e dannoso. E fiduciosi: il diritto e il buon senso avranno la meglio. Una spesa milionaria quando mancano infrastrutture di base sarebbe uno scempio. Fermate tutto e dirottate le risorse su opere utili". Lo ha scritto su X Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera.

