

Roma, 23 giu. (Adnkronos) - "Tre anni fa Deloitte ha deciso di sostenere questo progetto con l'obiettivo di contribuire a ridurre le barriere nell'accesso alle cure. Oggi siamo particolarmente soddisfatti di poter annunciare che oltre mille persone fragili dal punto di vista economico e sociale, provenienti da più di 75 Paesi, hanno avuto la possibilità di accedere a cure specialistiche. Si tratta di un risultato importante, che dimostra il valore della collaborazione tra pubblico, privato e Terzo settore. In questa iniziativa sono coinvolti Deloitte, l'Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola e la Comunità di Sant'Egidio: una sinergia che testimonia quanto idee, competenze ed esperienze condivise possano generare progetti ad alto impatto sociale". Lo ha detto Fabio Pompei, amministratore delegato di Deloitte Central Mediterranean, alla conferenza stampa 'Progetto San Bartolomeo - Tre anni di impegno e risultati'. Obiettivo dell'incontro, questa mattina nell’Aula Magna dell’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola, fare il punto sui risultati ottenuti e sugli obiettivi futuri: dal 2023 a oggi il progetto è riuscito ad assistere oltre mille persone in condizione di fragilità sociale ed economica che, in molti dei casi, avrebbero rinunciato a curarsi.

"La sfida, oggi - ha poi aggiunto Pompei - non è soltanto proseguire il percorso avviato, ma ampliarlo, garantendo la sostenibilità strutturale delle attività sviluppate dal 2023 e favorendo la nascita di nuove iniziative analoghe. Eventi come quello odierno hanno anche un ruolo fondamentale nel diffondere la conoscenza del progetto, affinché un numero sempre maggiore di persone che ne hanno bisogno possa sapere dell'esistenza di questa opportunità e accedere alle cure disponibili".

