

Roma, 11 set. (Adnkronos) - "Sorvolando lo spazio aereo della Polonia con i droni, i russi hanno compiuto un atto ostile contro l'Europa e la Nato: una vicenda che non solo è gravissima in sé, ma segna il salto di scala di una pericolosa escalation militare". Lo dice Nicola Zingaretti, capodelegazione del Pd al Parlamento europeo, a Repubblica. "Tutto questo è figlio di un disordine prodotto anche dalle dissennate scelte di Donald Trump, sostenuto senza battere ciglio dalla destra italiana".

"Trump e Putin, sebbene con i dovuti distinguo, stanno abbattendo un equilibrio mondiale, che è sempre stato precario, ma che per ottant'anni ha garantito la pace in Europa. Un modello antieuropeista e nazionalista che va combattuto, non blandito e assecondato, come si ostinano a fare Meloni e Salvini".

Il no di M5S e Lega ad accelerare l'ingresso dell'Ucraina in Ue "è stato un errore, in particolare in questa fase del negoziato", osserva Zingaretti. Quanto al discorso ieri di Von der Leyen "ha fatto bene a dire che la Commissione vuole imporre sanzioni, bloccare i pagamenti e il sostegno bilaterale a Israele. Anche se temo che sarà fermata da molti governi, quello italiano in testa, che in questo modo — fatte salve alcune frasi di circostanza — diventano complici di Netanyahu. Per fortuna, a salvare l'onore dell'Italia, ci ha pensato il presidente Mattarella, che anche oggi ha pronunciato parole chiare di verità e di giustizia".

