

Varsavia, 17 nov. (Adnkronos) - La Polonia ha riaperto due valichi di frontiera con la Bielorussia. Lo riporta l' agenzia di stampa polacca Pap, precisando che il valico di Bobrowniki è aperto ad auto, autobus e camion, mentre il valico di Kuznica è aperto solo alle auto. La decisione di Varsavia nasce dalla necessità di far fronte alle esigenze economiche delle zone di confine della Polonia e dal fatto che la crisi migratoria al confine si è attenuata.

