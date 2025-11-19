

Varsavia, 19 nov. (Adnkronos) - Mosca ridurrà la presenza diplomatica e consolare della Polonia in Russia come rappresaglia per la chiusura del Consolato generale russo a Danzica. Lo ha dichiarato alla Tass la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. Il ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski aveva precedentemente annunciato la decisione di chiudere l'ultimo Consolato Generale russo rimasto in Polonia, situato a Danzica. Nell'ottobre 2024 e nel maggio 2025, la Polonia aveva chiuso i consolati russi di Poznań e Cracovia, accusando Mosca di aver orchestrato atti di sabotaggio all'interno del territorio polacco.

La Russia aveva risposto chiudendo i consolati polacchi a San Pietroburgo e Kaliningrad. Attualmente, la Polonia mantiene un unico consolato a Irkutsk, oltre all'ambasciata e a un ufficio consolare a Mosca. La Russia, nel frattempo, continua a gestire la propria ambasciata a Varsavia.

