

Berlino, 10 set. (Adnkronos) - "Ho appena avuto una lunga conversazione telefonica con premier polacco, che mi ha informato dettagliatamente sugli attacchi di ieri sera. Sono d'accordo con lui sul fatto che si tratti di una minaccia molto seria per la pace in Europa, così come la sua valutazione, secondo la quale non è credibile la risposta russa, secondo cui si è trattato di una coincidenza o di una svista". Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz ai giornalisti a Berlino.

