

Lubiana, 10 set. (Adnkronos) - "Quanto avvenuto in Polonia è gravissimo. Faccio anch'io riferimento a quanto affermato dalla Nato", che considera "un'aggressione quel gravissimo episodio di droni giunti in Polonia". Lo ha affermato a Lubiana il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella conferenza stampa al termine dell'incontro con l'omologa slovena Natasa Pirc Musar.

