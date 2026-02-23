

Varsavia, 23 feb. (Adnkronos) - Un cittadino bielorusso è stato arrestato in Polonia con l'accusa di spionaggio per conto dell'intelligence militare di Minsk. I procuratori polacchi hanno riferito che l'arrestato, identificato come "Pavlov", rischia fino a 5 anni di carcere per aver raccolto informazioni di intelligence in Polonia, Germania e Lituania, tutti Paesi membri della Nato. Secondo i procuratori, "Pavlov" ha condotto attività di sorveglianza su "infrastrutture critiche, tra cui importanti strutture di sicurezza della Polonia e della Nato".

