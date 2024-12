PHOTO





Roma, 12 dic. (Adnkronos Salute) - "Da marzo del 2024, per arrivare agli adolescenti, la Società italiana di andrologia è sbarcata su TikTok. Siamo stati la prima società scientifica ad accedere a questo social network molto frequentato dai giovanissimi. Abbiamo avuto un successo incredibile con 2 milioni di visualizzazioni e ottime visualizzazioni per ogni singolo reel". Così Chiara Polito, responsabile commissione web della Società italiana di andrologia (Sia), durante il convegno "S3 – Salute Sessuale SIA" oggi e domani a Milano alla presenza dei principali esperti nazionali di andrologia.

"Il nostro canale si chiama 'Un minuto con l’andrologo Sia' – prosegue Polito –. Offriamo brevi video di un minuto dove andrologi della Sia danno informazioni ai giovanissimi su quelle che sono le patologie più frequentemente incontrate proprio in quella fascia di età. Rispondiamo alle curiosità che i giovani hanno e che spesso li portano a cercare le risposte proprio sul web e sui social. La cronaca ci racconta che purtroppo sul web circolano notizie volutamente false e non attendibili. Noi come Società italiana di andrologia, con tutto il nostro sapere scientifico e la nostra cultura andrologica, cerchiamo di dare delle informazioni vere, attendibili e assolutamente affidabili".