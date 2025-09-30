

Roma, 30 set. (Adnkronos) - Fratelli d'Italia è stabile rispetto alla rilevazione dello scorso 16 settembre e si attesta al 30,1%, seguito dal Pd al 22,2 % che sale dello 0,3%. È quanto emerge dal sondaggio Only Numbers (Alessandra Ghisleri) per 'Porta a Porta' sulle intenzioni di voto degli italiani. Il Movimento 5 Stelle, invece, cresce dello 0,1% attestandosi al 12,5%. Forza Italia è all’ 8,6%, (+0,1%) mentre la Lega resta all'8,4%. Alleanza Verdi e Sinistra al 6,3%, stabile. Azione è al 3,0% (-0,1%), Italia viva al 2,9% guadagna lo 0,2%. Infine Più Europa rimane al 2% , mentre Noi moderati (-0,1%) è allo 0,9 %. Gli astenuti-indecisi si attestano al 48,1% (in crescita del 2,2% rispetto all’ultima rilevazione).

In generale, il centrodestra è fermo al 48%, mentre il centrosinistra sale dello 0,3%, attestandosi al 30,5%. Il campo largo al 45,9% (+0,6%) mentre l'eventuale campo larghissimo (comprensivo di Azione) al 48,9% è in crescita dello 0,5%.

