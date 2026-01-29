

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Il soft power, il potere della persuasione, è fuori moda? Forse per alcuni. Ma i suoi valori non sono soltanto etici, sono estremamente concreti. La capacità di una nazione o di un’organizzazione internazionale di affermarsi in termini di credibilità, autorevolezza e influenza — esercitando persuasione attraverso attrattività e reputazione — genera infatti un rilevante valore economico". Lo ha detto il fondatore e presidente del Soft Power Club Francesco Rutelli aprendo la settima conferenza dell’associazione internazionale in corso a Roma.

"Per questo, nella settima Conferenza del Soft Power Club, diamo la parola all’autore dell’Indice di Soft Power realizzato per il Fondo Monetario Internazionale, che illustra le ragioni di questa scelta e i fattori che rendono le nazioni più competitive nell’arena internazionale grazie al potere dell’attrattività e della persuasione. Un potere che non sostituisce, naturalmente, quello militare né le politiche di sicurezza, ma che le integra e favorisce sviluppo e crescita economica”.

