Roma, 7 nov. (Adnkronos) - "Il governo Meloni nasconde i dati sulla spesa sostenuta per gli interventi finanziati con il Pnrr che il presidente Conte era riuscito a ottenere. Non solo il governo non li pubblica ma, addirittura, nega espressamente la pubblicazione di informazioni importanti che sono state richieste più volte da autorevoli organizzazioni e rappresentanti dei cittadini. Questo governo è in ritardo con lo stato di avanzamento del Pnrr, quando siamo ormai a due anni dalla sua conclusione, e non possiamo accettare che l’Italia venga governata senza trasparenza e in modo opaco, soprattutto in un momento così cruciale. Gli italiani hanno il diritto di sapere e conoscere in che modo sono stati spesi i soldi del più grande piano di investimenti di sempre, che rappresenta una opportunità unica per la crescita e lo sviluppo dell’Italia. Il governo pubblichi subito tutti i dati sul Pnrr". Lo afferma la deputata Elisa Scutellà, capogruppo M5S in commissione Politiche Ue di Montecitorio.