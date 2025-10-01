

Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "Sul Pnrr il Governo è costretto a fare i giochi di prestigio: allungare le scadenze artificiosamente, spostando risorse su nuovi strumenti finanziari oltre i termini del Pnrr senza tempi e criteri chiari; è illusionismo contabile". Così Giulia Pastorella, deputata e vicepresidente di Azione, durante la discussione generale sulle comunicazioni del ministro Tommaso Foti sulla revisione del Pnrr.

“Stiamo facendo fatica nella realizzazione di tutti gli obiettivi del Pnrr nei tempi previsti. Dei 194 miliardi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ne sono stati spesi soltanto 86. Ad esempio, per Transizione 5.0 sono stati prenotati dalle imprese solo 1,7 miliardi sui 6,2 disponibili e sono stati spesi meno di 350milioni in totale. Un disastro annunciato", conclude.

