Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "Il governo si appresta a cambiare per la terza volta in due anni il Pnrr e questa è una ammissione di sconfitta sui tanti, troppi, ritardi accumulati nella capacità di spesa dei fondi europei certificati tra l'altro dall'ultima relazione della Corte dei Conti europea. Una cosa è certa, noi come Movimento 5 Stelle daremo battaglia affinché i fondi per gli studenti, per le imprese e per i territori del Sud Italia non vengano tagliati". Così in una nota Valentina Palmisano, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.