

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Grazie al lavoro del governo Meloni e del ministro Foti, frutto di concrete interlocuzioni con la Commissione, dal Consiglio europeo arriva il disco verde alla sesta revisione del Pnrr dell’Italia che conferma l’impegno del governo a proseguire nel solco delle riforme e degli investimenti necessari alla crescita e alla competitività della Nazione nella sfida della doppia transizione". Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Massimo Milani, segretario della commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera.

"Siamo alle battute finali della lunga marcia del Pnrr in vista della scadenza del 31 agosto 2026 per il conseguimento di tutti gli obiettivi e traguardi previsti dal NextGenEU, e l’Italia ‘credibile’ di Giorgia Meloni si appresta a conseguire il traguardo con grande responsabilità e serietà", conclude.

