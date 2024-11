Roma, 29 nov. (Adnkronos) - In occasione dell’intervento nella Cabina di regia Pnrr, l’ultima alla quale ha preso parte il ministro Raffaele Fitto prima di andare a occupare il ruolo di vicepresidente esecutivo della Commissione europea, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha assicurato che l’azione del governo “proseguirà senza soluzione di continuità”, lavorando incessantemente per portare a compimento, nei tempi previsti, tutti gli investimenti e le riforme del Piano.

“Lo faremo con lo stesso rigore, con la stessa passione e con lo stesso spirito di abnegazione con cui il ministro Raffaele Fitto, che ringrazio per l’eccellente lavoro svolto, si è adoperato, insieme al Governo, per raggiungere gli eccellenti risultati che hanno portato l’Italia tutta ad essere considerata un esempio in Europa nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Per noi Fitto è stato un ministro estremamente prezioso. Ma non siamo preoccupati, questa competenza – ha assicurato Meloni - rimarrà in ottime mani e siamo sicuri che queste sue doti da Ministro estremamente efficace potranno rafforzare l’Unione europea in una fase molto delicata della sua esistenza che ha bisogno di persone determinate e che abbiano una visione”.