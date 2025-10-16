

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Le parole di Marine Le Pen sono di fatto un riconoscimento del lavoro serio e concreto della premier Meloni, del ministro Foti e, prima di lui, del ministro Fitto, nella gestione del Pnrr. Ed è anche il riconoscimento implicito dell’importanza dell’Unione Europea, un tema che qualsiasi leader, soprattutto se aspirante al governo, deve tenere in grande considerazione". Lo scrive su X il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi.

"Sbaglia invece Le Pen quando sostiene che i fondi italiani siano pagati dai francesi, ma questo è un argomento che riguarda più che altro il dibattito politico transalpino", conclude.

