

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - “Bene l’approvazione definitiva da parte del Consiglio europeo della revisione del Pnrr dell'Italia. Questo ulteriore passo in avanti certifica il buon lavoro svolto dal governo di centrodestra che, con determinazione, sta portando l’Italia a rispettare gli impegni presi per il rilancio dell'economia e la modernizzazione del Paese. Stiamo raggiungendo, con realismo e concretezza, gli obiettivi prefissati, correggendo gli errori del passato. Con continuità e serietà, il governo prosegue nel suo lavoro grazie a una gestione rigorosa ed a una visione chiara, affinché il Pnrr possa essere una vera e propria spinta per la crescita economica, l'innovazione e il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi per i cittadini”. Così il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

