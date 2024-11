Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, stando alle notizie di stampa, avrebbe deciso di tenere 'provvisoriamente' a Palazzo Chigi le deleghe sul Pnrr dell’ormai ex ministro Fitto. Si tratta di una scelta miope ed irresponsabile". Lo scrive sui social Benedetto Della Vedova.

"Il Pnrr è decisivo per l’Italia e questi sarebbero dovuti essere i mesi decisivi per la sua realizzazione. Invece Meloni, che ha scelto proprio Fitto per la Commissione europea, ha lasciato trascorrere sei mesi in cui la struttura del Pnrr è stata di fatto acefala (e si vede) e in tutto questo tempo non sembra avere avuto il tempo ed il modo di trovare un sostituto del neo Commissario. Meloni e il Governo devono chiarire immediatamente in Parlamento la nuova governance del Pnrr".