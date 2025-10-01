

Roma, 1 ott. - (Adnkronos) - "Sul Pnrr non ci siamo proprio: il ministro Foti sembra continuare a rifugiarsi dietro i numeri per non fare del tutto chiarezza sul reale stato di avanzamento dei progetti". Così Mauro Del Barba, deputato di Italia Viva, nel corso della dichiarazione di voto sulle risoluzioni relative alla revisione del Pnrr.

"Il primo problema è l’aleatorietà dei dati. Il sistema non è ancora in grado di fornire numeri precisi e puntuali. Né è chiaro se il debito che stiamo contraendo sia buono o cattivo. Ci interessa anche capire come faremo a spendere i prossimi 100 miliardi. I progetti vanno avanti o no? Le revisioni non sono di per sé un problema ma mancano gli elementi per giudicarne la gestione. Preoccupa, invece, che rispetto ai ‘mega ritardi’ su case e ospedali di comunità, ospedale sicuro, grandi apparecchiature si ricorra a uno scaricabarile che prelude al fallimento. Su studentati, asili nido, transizione 5.0, infrastrutture i numeri ci dicono che il lavoro non procede bene. E questo è preoccupante: dobbiamo evitare che da grande opportunità il Pnrr diventi un mero mezzo di galleggiamento, economico e politico", conclude.

