

Roma, 30 set.-(Adnkronos) - "Dalle opposizioni abbiamo sentito una serie di polemiche sterili rispetto al Pnrr. Ma i dati dicono che siamo il primo paese per obiettivi raggiunti e risorse ottenute, e oltre il primo posto davvero non si può andare. I problemi della sanità di cui la sinistra parla sono atavici, e questo governo li sta affrontando sia con il Pnrr sia con una serie di investimenti che verranno rafforzati anche nella prossima manovra". Così il senatore di Forza Italia Dario Damiani intervenendo in Aula in occasione della discussione generale sulle comunicazioni del ministro Tommaso Foti relative alla rimodulazione del Pnrr.

"E' evidente che, rispetto a quando è stato scritto il piano, la situazione è completamente cambiata. Serve una rimodulazione utile al Paese, perché non possiamo e non vogliamo sprecare le risorse a nostra disposizione. Vogliamo invece continuare a realizzare riforme importanti come la Zes unica per il Mezzogiorno. Siamo agli ultimi metri per arrivare alla conclusione del Piano e per completare la messa a terra di tutti i progetti, con le relative risorse", conclude.

