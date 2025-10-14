

Roma, 14 ott (Adnkronos) - L’ex deputato e già sottosegretario alla Pubblica amministrazione Mattia Fantinati annuncia la sua adesione al Partito liberaldemocratico guidato da Luigi Marattin. "Mi riconosco nei valori liberali e riformisti del partito – afferma Fantinati – credo in una politica che premi competenza, merito e impresa. Dopo anni di slogan e contrapposizioni, è tempo di tornare alla concretezza delle soluzioni. Gli italiani chiedono serietà e risultati, non estremismi né promesse irrealizzabili".

Fantinati, già esponente del Movimento 5 Stelle ed esperto di digitalizzazione della Pa e Intelligenza artificiale, metterà la propria esperienza nelle istituzioni e nell’innovazione "al servizio di un progetto liberaldemocratico che guardi al futuro del Paese", spiega il Pld.

