(Adnkronos) - La storica pizzeria ha ospitato la troupe di un’emittente televisiva sudcoreana, raccontando l’importanza di passione e qualità degli ingredienti nell’elaborazione di una pizza dall’alto valore aggiunto

Napoli, 29 ottobre 2024.La città di Napoli, ricca di storia, arte e cultura, continua a catturare l'attenzione del mondo intero, non solo per le bellezze architettoniche e paesaggistiche, ma anche per l’ineguagliabile tradizione culinaria, in particolare la celebre pizza napoletana. Negli ultimi anni, l'interesse dei media internazionali verso il capoluogo campano e la preparazione della pizza napoletana è cresciuto in modo esponenziale, con giornalisti e troupe provenienti da tutto il mondo che si recano nella città partenopea per svelare i segreti della sua autenticità e bontà. “Non è la prima volta che la nostra attività viene coinvolta in servizi giornalistici di media internazionali” raccontano Giuseppe Furfaro e Angelo Greco, responsabili della storica Pizzeria Trianon. “Negli anni '90 persino il prestigioso quotidiano statunitense New York Times dedicò uno spazio importante nel quotidiano, per mettere in luce l'originalità della preparazione tradizionale della nostra pizza”. Stavolta, Pizzeria Trianon ha ospitato gli operatori di un'emittente sudcoreana interessata a scoprire i segreti della tradizione della pizza napoletana, servizio che è possibile recuperare su YouTube. “Siamo felici di poter supportare il movimento della pizza napoletana originale”, sottolineano Furfaro e Greco. “Portiamo avanti questa tradizione da oltre 100 anni, proprio nel 2023 abbiamo festeggiato il nostro centenario”. La magia della pizza napoletana risiede nella sua semplicità e autenticità, e la Pizzeria Trianon continua a incarnare questi valori, unendo sapientemente tradizione e innovazione. “La nostra missione è preservare e promuovere la vera essenza della pizza napoletana”, ricordano Furfaro e Greco. “Ogni giorno lavoriamo con passione e dedizione per offrire ai nostri clienti un'esperienza culinaria autentica e indimenticabile”. Napoli e la sua pizza napoletana sono diventate un fenomeno globale, unendo persone da tutto il mondo attorno alla tavola per gustare un piatto che va oltre il cibo: è un simbolo di identità, di storia e di tradizione. E la Pizzeria Trianon diventa sempre più un punto di riferimento per gli appassionati di questo affascinante viaggio culinario, dimostrando che la vera bontà non conosce confini.

