

Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Quel che è certo è che il Governo Meloni ha proprio la memoria corta perché, oltre a dimenticare ciò che sta accadendo a Gaza ancora oggi, sembra non ricordare nemmeno ciò che così ostinatamente dice di difendere. Annunciare provvedimenti disciplinari (sospensione, decurtazione dello stipendio, persino il licenziamento) per dei Vigili del Fuoco che -nel settembre scorso a Pisa- si sono inginocchiati per un minuto di silenzio, in solidarietà con le vittime di Gaza è davvero un’enormità incredibile e inaccettabile". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs, sulla vicenda dei Vigili del fuoco di Pisa puniti dal Governo e su cui presenterà un’interrogazione parlamentare al Governo.

"Evidentemente Piantedosi pensa che sia una colpa aver indossato l'uniforme durante una manifestazione di solidarietà ed impegno civile. Quella stessa uniforme -prosegue il leader di Si- che rappresenta i valori della Repubblica, della democrazia, della solidarietà. È chiaro che per la destra quei valori valgono solo quando non disturbano questo Governo, i loro amici criminali di guerra e la loro complicità. Piena solidarietà a Claudio Mariotti, pompiere da 38 anni, e ai suoi colleghi che hanno osato essere coerenti. Abbiamo un Governo che li vuole eroi quando fa comodo, li punisce quando hanno una coscienza. Quella stessa maggioranza che vuole militarizzare il Corpo dei vigili del fuoco pretende ora di soffocare ogni voce dissidente. Noi saremo al loro fianco, perché -conclude Fratoianni- difendere questi lavoratori significa difendere la libertà di tutti noi che crediamo fermamente in un mondo di pace, di solidarietà tra popoli e di convivenza".

