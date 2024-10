MUMBAI, India, 25 ottobre 2024 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), una delle principali imprese mondiali nel settore farmaceutico e del benessere, ha annunciato oggi i suoi risultati autonomi e consolidati per il secondo trimestre (Q2) e il primo semestre (H1) conclusi il 30 settembre 2024.



Punti salienti del Q2FY25

Nandini Piramal, Presidente Piramal Pharma Limited ha affermato: "Continuiamo sulla scia dei nostri risultati positivi conseguendo una solida crescita dei ricavi, accompagnata da un'espansione del margine EBITDA anno su anno. Ciò è stato determinato principalmente dalla crescita costante della nostra attività CDMO, che ha registrato un buon incremento nelle attività correlate all'innovazione e nei ricavi commerciali sui brevetti. Per sostenere questa crescita e sfruttare la crescente domanda di capacità di riempimento e finitura sterili, abbiamo annunciato un piano di espansione da 80 milioni di dollari del nostro stabilimento di Lexington, che dovrebbe essere completato entro la fine dell'anno fiscale 2027. Nel nostro business CHG stiamo assistendo a una crescita costante dei volumi di prodotti per l'anestesia inalatoria negli Stati Uniti e nei mercati emergenti. Nel business ICH continuiamo a registrare una solida crescita in relazione ai marchi di punta e nelle vendite in ambito e-commerce.

Nel corso del trimestre abbiamo pubblicato il Rapporto sulla sostenibilità per l'anno fiscale 2024 dal tema "Creare resilienza per un futuro sostenibile", evidenziando i progressi fatti nelle iniziative di sostenibilità.

Nel lungo termine rimaniamo impegnati a raggiungere gli obiettivi finanziari di 2 miliardi di dollari di fatturato con un margine EBITDA del 25% e debito netto pari all'EBITDA entro l'anno fiscale 2030".

Informazioni su Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA I BSE: 543635), offre un portafoglio di prodotti e servizi differenziati tramite i suoi 17* stabilimenti internazionali di sviluppo e produzione e una rete di distribuzione globale attiva in oltre 100 paesi. PPL comprende Piramal Pharma Solutions (PPS), un'organizzazione integrata di sviluppo e produzione a contratto; Piramal Critical Care (PCC), una complessa attività di farmaci generici ospedalieri; e il business India Consumer Healthcare, che commercializza prodotti da banco per il settore consumer e il benessere. Inoltre una delle società associate di PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited, una joint venture tra Abbvie e PPL, si è affermata tra i leader di mercato nell'area della terapia oftalmologica nel settore farmaceutico indiano. PPL inoltre detiene una partecipazione strategica di minoranza in Yapan Bio Private Limited, che opera nei segmenti dei prodotti biologici/bioterapeutici e dei vaccini. Nell'ottobre del 2020 PPL ha ottenuto un investimento per la crescita strategica del 20% dal gruppo Carlyle.

Per ulteriori informazioni visitarehttps://www.piramal.com/pharma/ Piramal Pharma | LinkedIn

* Include una struttura tramite l'investimento di minoranza di PPL in Yapan Bio

