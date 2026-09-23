

Roma, 23 set. (Adnkronos) - Balzo del pil italiano: la crescita dovrebbe segnare +0,9% nel 2026 con una significativa revisione al rialzo di 0,4 punti percentuali rispetto alla stima di giugno. E' quanto emerge dall'Interim report dell'Economic outlook dell'Ocse. Confermato il rallentamento a +0,6% per il prossimo anno, in linea con la proiezione diffusa in precedenza. Nel 2025 il pil aveva segnato un incremento dello 0,5%.

L'inflazione dovrebbe segnare +3% nel 2026, invariata rispetto a stima giugno e +2,6% (+ 0,4 punti percentuali rispetto a previsione precedente); al netto dei beni energetici sarebbe 1,9% quest'anno e 2% il prossimo.

