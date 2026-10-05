

Roma, 5 ott. (Adnkronos) - Nel secondo trimestre del 2026 il Pil, espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2020, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è cresciuto dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell’1,0% nei confronti del secondo trimestre del 2025. Lo si legge nella nota informativa dell’Istat sui conti economici trimestrali. La stima odierna – spiega l’Istituto – conferma la variazione congiunturale e tendenziale del Pil comunicata il 1° settembre 2026. La variazione acquisita per il 2026, depurata degli effetti di calendario, risulta pari allo 0,8%, confermando quanto diffuso lo scorso 1° settembre.

