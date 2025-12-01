Roma, 1 dic. (Adnkronos) - "Ci lascia uno dei più grandi tennisti italiani di sempre, il primo azzurro a vincere lo Slam. Una leggenda dello sport nazionale e internazionale. Buon viaggio". Lo scrive su X il segretario della Lega e vicepremier, Matteo Salvini, commentando la morte di Nicola Pietrangeli.
Pietrangeli: Salvini, 'leggenda sport nazionale e internazionale'
1 dicembre, 2025 • 09:52
