Roma, 1 dic. (Adnkronos) - "Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis, ci lascia a 92 anni. Primatista assoluto in Coppa Davis e protagonista di tante pagine indimenticabili, il suo ricordo resterà nella memoria di tutti. Alle persone a lui care giungano le mie condoglianze e quelle del Senato della Repubblica". Lo scrive su Facebook il presidente del Senato Ignazio La Russa.
Pietrangeli: La Russa, 'resterà nella memoria di tutti'
1 dicembre, 2025 • 09:43
