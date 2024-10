(Adnkronos) - Milano, 25.10.2024 – Tutti noi sappiamo che gli imprevisti fanno parte della vita. Quello che tuttavia molti non sanno è che esiste uno strumento giuridico, alla portata di tutti, per tutelare il proprio patrimonio avendo cura dei propri interessi personali e familiari.

Per tutti coloro che desiderano proteggere il proprio patrimonio in maniera efficace, esce oggi il libro di Piero Di Bello “IL TRUST A CHIARE LETTERE. Guida Pratica e Semplice Sul Trust Per Proteggere Il Tuo Patrimonio” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per pianificare una strategia di protezione patrimoniale e annullamento del rischio, con l’aiuto di un professionista serio e specializzato.

“Il mio libro è una guida pratica e completa sul Trust, pensata per imprenditori e famiglie” afferma Piero Di Bello, autore del libro. “Con un linguaggio chiaro e diretto, spiego cos’è un Trust, chi sono i principali attori coinvolti (Disponente, Guardiano, Trustee e Beneficiari) e le implicazioni fiscali che ne derivano. Inoltre, fornisco esempi concreti di vita vissuta, aiutando i lettori a comprendere come questo strumento possa adattarsi alle loro esigenze specifiche”.

Secondo l’autore, fare un’analisi del proprio patrimonio presente e futuro è la chiave per mitigare o annullare ogni rischio. Motivo per il quale nel libro Piero Di Bello esplora tutte le possibili avversità che possono presentarsi, identificando e utilizzando gli strumenti giuridici più efficaci del panorama italiano, così da eliminare qualsiasi tipo di incertezza.

“L’autore crede fermamente nella potenza e nell'efficacia del Trust come strumento di protezione e pianificazione del patrimonio. Il Trust non è solo per chi ha studiato diritto o economia: è uno strumento che può aiutare chiunque, indipendentemente dal livello di istruzione o conoscenza tecnica” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “L’obiettivo di Di Bello è rendere accessibili a tutti le informazioni che spesso sono riservate a pochi”.

“Ho deciso di affidarmi a Giacomo Bruno perché, sin dal primo incontro, ho visto in lui una persona di grandi competenze e grandi valori” conclude l’autore. “Il team Bruno Editore offre un supporto completo, dalla scrittura alla promozione del libro. Le loro competenze nel settore editoriale sono straordinarie”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3LPYTjY



Piero Di Bello, nato a Castellana Grotte nel 1972. Marito di Anna Maria e padre di Jacopo. Subito dopo l'iscrizione all'Ordine dei Commercialisti nel 1999, si è interessato di protezione e pianificazione del patrimonio per famiglie e imprese. I successivi studi giuridici nel campo della protezione patrimoniale sono proseguiti con il Professor Maurizio Lupoi, il Professor Stefano Loconte e l'Avvocato Nunzio Dario Latrofa. L’esperienza professionale nel settore economico-giuridico gli hanno permesso di diventare un Trustee Professionale scelto da molte famiglie, oltre che da molti avvocati in Italia a supporto dei propri clienti.

Attento ai temi legati al ricambio generazionale, Piero è sempre alla ricerca di strumenti finalizzati a mitigare i rischi di conflitti tra eredi. È inoltre esperto di ponderazione dei rischi inaspettati della vita, con l’obiettivo di farli mitigare dagli istituti e dagli strumenti giuridici a disposizione. Scopri di più su: www.pierodibello.com



Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 34 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it