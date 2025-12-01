

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - "Ho appreso la notizia della morte di Nicola Pietrangeli con autentico dispiacere. I suoi straordinari successi sportivi, la sua umana simpatia, gli hanno procurato l’affetto di tanti italiani, sportivi e non. Esprimo ai familiari cordoglio e sentimenti di vicinanza". Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

