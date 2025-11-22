

Roma, 22 nov (Adnkronos) - "Il Piano Mattei è un avanzamento del percorso verso un maggiore coinvolgimento e collaborazione. E' importante in questi giorni la presenza italiana al G20 di Johannesburg e alla Conferenza in Angola Ue-Africa". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'Annual meeting del Cuam a Padova.

