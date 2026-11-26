

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "Appena la Corte dei conti libera il fascicolo" sul Piano casa "noi siamo pronti, anche la settimana prossima, con l'avviso rivolto a tutte le regioni tenendolo aperto 45 giorni" per avere "entro gennaio le domande raccolte. L'obiettivo è avviare cantieri e assegnare le prime abitazioni, con i Comuni che sono pronti, già nella primavera del 2027". Lo dice il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini parlando dal palco dell'Assemblea dell'Anci di Verona.

Il Piano casa, precisa il leader della Lega, "lo abbiamo costruito insieme agli enti locali, si può fare sempre di più e meglio. Però non ricordo negli ultimi decenni un intervento coperto da norma e finanziato che ha l'obiettivo di rimettere in circolazione 60mila alloggi pubblici, che oggi non sono disponibili per le assegnazioni in graduatoria".

Il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, poi a margine dell’Assemblea ha anche affrontato il tema del condono: "La richiesta di sanatoria di centinaia di migliaia di immobili fermi anche da trent'anni arriva dai comuni. Ne ho parlato con il sindaco di Napoli prima. Lui è laico, vuole essere messo in condizione di dare risposta a queste 40.000 famiglie. Quindi stiamo costruendo una norma che sia a vantaggio dei comuni".

"Un norma - ha ribadito - che stiamo costruendo con i comuni col principio del silenzio assenso entro un certo termine. In legge di bilancio costruiamo un condono, sanatoria, che aiuti a smaltire in tempi decenti, entro 2027, decine di migliaia di pratiche. A Napoli sono 40 mila, a Roma sono circa quattro volte tanto".

"Dobbiamo chiederci - ha aggiunto - perché dare un termine ai Comuni entro il quale rispondere no o sì, perché se uno vuole bocciare quella richiesta dice no, le Soprintendenze devono dare i loro pareri, cosa che spesso lamentano i sindaci non fanno anche loro, entro un certo termine. Poi i Comuni quello che incasseranno se lo terranno per investire sui temi della casa, dei cantieri, dei lavori pubblici. Quindi è un'operazione assolutamente autonomista: se i Comuni vorranno bocciare quelle pratiche diranno di no, se le vorranno liberare perché c'è una finestra spostata di mezzo metro diranno di sì, incasseranno i soldi, liberiamo quelle famiglie".

