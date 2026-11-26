

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - Rimettere in circolazione 60mila alloggi pubblici e dare risposte concrete all’emergenza abitativa, in stretta collaborazione con i Comuni. E' l’obiettivo del Piano Casa illustrato oggi dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini alla 43ª Assemblea nazionale dell’Anci, in corso a Verona. Salvini ha annunciato che l’avviso è pronto e potrà essere pubblicato già dalla prossima settimana, una volta concluso l’iter presso la Corte dei conti. Con i primi 700 milioni di euro si punta a recuperare circa 30mila alloggi pubblici, cui si aggiungono 270 milioni destinati all’edilizia residenziale sociale. L’obiettivo è avviare i cantieri e assegnare le prime abitazioni già nella primavera del 2027, a partire dai Comuni pronti a intervenire.

Il Ministro ha inoltre confermato l’obiettivo di erogare entro Natale i primi contributi per il sostegno abitativo dei genitori separati. A margine del suo intervento, Salvini ha visitato lo stand del MIT, presente anche quest’anno all’Assemblea, in programma dal 25 al 27 novembre. Ispirato al titolo dell’edizione 2026, 'Cara Italia. I sindaci per l’ottantesimo della nostra Repubblica', lo stand riprende il concept di una lettera aperta al Paese, proponendosi come spazio di dialogo con gli amministratori locali sui principali dossier del dicastero: dal Piano Casa alle grandi opere, dalle smart road alla sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile.

All’interno dello stand sono presenti la Guardia Costiera, la Motorizzazione civile di Verona e l’Hub Contratti Pubblici del MIT, che propone un programma di approfondimenti rivolti ai RUP e agli uffici tecnici delle amministrazioni locali, finanziato con risorse del Pnrr e realizzato in collaborazione con Ifel, Itaca e Invitalia.

Il Piano casa, ha precisato il leader della Lega, "lo abbiamo costruito insieme agli enti locali, si può fare sempre di più e meglio. Però non ricordo negli ultimi decenni un intervento coperto da norma e finanziato che ha l'obiettivo di rimettere in circolazione 60mila alloggi pubblici, che oggi non sono disponibili per le assegnazioni in graduatoria".

Il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, poi a margine dell’Assemblea ha anche affrontato il tema del condono: "La richiesta di sanatoria di centinaia di migliaia di immobili fermi anche da trent'anni arriva dai comuni. Ne ho parlato con il sindaco di Napoli prima. Lui è laico, vuole essere messo in condizione di dare risposta a queste 40.000 famiglie. Quindi stiamo costruendo una norma che sia a vantaggio dei comuni".

"Un norma - ha ribadito - che stiamo costruendo con i comuni col principio del silenzio assenso entro un certo termine. In legge di bilancio costruiamo un condono, sanatoria, che aiuti a smaltire in tempi decenti, entro 2027, decine di migliaia di pratiche. A Napoli sono 40 mila, a Roma sono circa quattro volte tanto".

"Dobbiamo chiederci - ha aggiunto - perché dare un termine ai Comuni entro il quale rispondere no o sì, perché se uno vuole bocciare quella richiesta dice no, le Soprintendenze devono dare i loro pareri, cosa che spesso lamentano i sindaci non fanno anche loro, entro un certo termine. Poi i Comuni quello che incasseranno se lo terranno per investire sui temi della casa, dei cantieri, dei lavori pubblici. Quindi è un'operazione assolutamente autonomista: se i Comuni vorranno bocciare quelle pratiche diranno di no, se le vorranno liberare perché c'è una finestra spostata di mezzo metro diranno di sì, incasseranno i soldi, liberiamo quelle famiglie".

