

Verona, 26 nov. (Adnkronos/Labitalia) - La questione abitativa è una delle principali emergenze con cui devono confrontarsi le amministrazioni locali. A sottolinearlo è stata Sara Funaro, sindaca di Firenze, intervenendo al panel 'Un Piano casa a misura dei Comuni' della 43ª Assemblea annuale Anci. La prima cittadina ha portato l’esperienza del capoluogo toscano, dove la pressione turistica e la diffusione degli affitti brevi hanno inciso profondamente sulla disponibilità di abitazioni per residenti, lavoratori e studenti. Firenze, città di circa 377 mila abitanti che registra 15 milioni di visitatori all’anno, si trova a gestire un mercato immobiliare fortemente condizionato dalla domanda turistica. Funaro ha richiamato il divario tra il numero degli alloggi destinati agli affitti brevi e quello delle case popolari, evidenziando come la crescita delle locazioni turistiche abbia contribuito a rendere sempre più difficile trovare un’abitazione a prezzi accessibili.

Da qui la scelta dell’amministrazione di intervenire sulla regolamentazione degli affitti brevi, facendo ricorso agli strumenti consentiti dalla legislazione regionale. Il Comune ha introdotto limitazioni alle nuove attività nel centro storico e nell’area circostante, con l’obiettivo di tutelare la residenzialità e ricondurre il mercato delle locazioni a un maggiore equilibrio.

"Se vogliamo parlare di equità, il settore alberghiero e quello extralberghiero sono regolamentati. L’unico settore che non era inserito in una cornice di regole era quello degli affitti brevi", ha spiegato Funaro, ricordando che le restrizioni introdotte hanno carattere temporaneo e potranno essere riviste sulla base delle disposizioni regionali. La regolamentazione, tuttavia, rappresenta soltanto una parte della strategia comunale. La sindaca ha illustrato le misure adottate per incentivare il ritorno degli immobili sul mercato delle locazioni di lunga durata, attraverso agevolazioni fiscali per i proprietari, il potenziamento del contributo affitto e nuovi investimenti per il recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. In particolare, il Comune ha aumentato da due a quattro milioni di euro le risorse destinate al sostegno degli affitti e stanziato ulteriori venti milioni in due anni per la ristrutturazione degli alloggi popolari, con oltre 700 abitazioni già recuperate. Sul versante urbanistico sono state inoltre introdotte misure per favorire la realizzazione di abitazioni a canone calmierato, sia nell’edilizia residenziale sia negli studentati, con l’obiettivo di ampliare l’offerta abitativa accessibile.



Funaro ha richiamato anche l’esito dei contenziosi promossi contro alcune delle misure adottate dal Comune, tra cui quelle sugli affitti brevi e sulle key box. Secondo la sindaca, le decisioni giudiziarie hanno riconosciuto la possibilità, e la responsabilità, delle amministrazioni locali di intervenire quando è a rischio il diritto alla casa e la permanenza dei residenti nei centri urbani. "I Comuni e i sindaci non solo possono, ma devono mettere in campo tutte le misure possibili per fare in modo che ci sia il diritto alla residenzialità nelle città", ha affermato.

Il confronto si è quindi spostato sulla necessità di una strategia nazionale. Per Funaro, il Piano casa non può limitarsi a gestire le criticità esistenti, ma deve prevedere un incremento strutturale dell’offerta di edilizia pubblica e sociale, attraverso la costruzione di nuovi alloggi popolari e interventi di social housing. La sindaca ha evidenziato il ritardo accumulato dal Paese nella realizzazione di nuove abitazioni pubbliche, sottolineando che soltanto una quota molto ridotta degli alloggi oggi disponibili è stata costruita dopo il 2010. Una situazione che, a suo giudizio, rende necessario un intervento nazionale di ampio respiro, capace di superare la frammentarietà delle misure adottate negli ultimi anni.

Da qui anche la richiesta al Governo di passare dagli annunci all’attuazione concreta degli interventi previsti. Funaro ha sollecitato l’avvio dell’avviso per l’utilizzo dei 970 milioni di euro destinati alla ristrutturazione degli alloggi popolari e lo sblocco dei 4,8 miliardi di euro ancora da destinare a interventi con obiettivi definiti. Tra le richieste avanzate dai Comuni anche il ripristino del contributo affitto, considerato uno strumento fondamentale per sostenere le famiglie in difficoltà. Le politiche abitative, ha concluso la sindaca, devono diventare una priorità dell’agenda nazionale, affiancando alla regolamentazione del mercato misure strutturali per aumentare l’offerta di alloggi e garantire il diritto alla casa.



L’emergenza abitativa richiede interventi immediati, ma anche una strategia di lungo periodo capace di aumentare in modo strutturale l’offerta di abitazioni. E' la posizione espressa da Alessandro Canelli, sindaco di Novara e presidente Ifel, intervenendo al panel 'Un Piano casa a misura dei Comuni' della 43ª Assemblea annuale Anci. Canelli ha riconosciuto l’importanza delle risorse messe a disposizione dal Governo per il recupero di 60 mila alloggi di edilizia residenziale pubblica, ma ha sottolineato che la misura, pur rappresentando un primo passo, non è sufficiente a rispondere alla dimensione del fabbisogno abitativo. A determinare la crescente pressione sul mercato immobiliare concorrono diversi fattori. Il primo riguarda la trasformazione della struttura demografica e familiare del Paese. Nonostante la diminuzione della popolazione, infatti, aumenta il numero delle famiglie, soprattutto quelle composte da una sola persona. Secondo le stime richiamate da Canelli, questa tipologia passerà dall’attuale 37,5% a circa il 42% nei prossimi dieci-quindici anni. Una trasformazione che comporta una maggiore domanda di abitazioni e, di conseguenza, di superficie abitativa complessiva.

A questo fenomeno si aggiunge la concentrazione della domanda nei territori in cui si trovano servizi, opportunità di lavoro, università e scuole, in particolare nei grandi centri urbani. Contemporaneamente, il costo delle abitazioni e degli affitti continua a mettere sotto pressione i bilanci familiari. Canelli ha richiamato l’indicatore dell’incidenza delle spese abitative sul reddito, evidenziando come sia in crescita la quota di famiglie che destina oltre il 40% delle proprie entrate alla casa. Un fenomeno che interessa ormai circa il 5,1% della popolazione italiana. Per affrontare queste criticità, secondo il presidente Ifel occorre intervenire su più fronti. Il primo è il recupero del patrimonio pubblico esistente, attraverso il programma governativo che prevede risorse per ristrutturare 60 mila alloggi. Ma accanto al recupero è necessario avviare un piano pluriennale per la costruzione di nuove abitazioni di edilizia residenziale pubblica.

La proposta avanzata da Canelli è quella di un programma decennale, sul modello di un PNRR dedicato alla casa, che consenta di aggiungere al patrimonio abitativo circa 100 mila alloggi nei prossimi dieci anni, attraverso il recupero e la realizzazione di nuove abitazioni. Un obiettivo che richiede una programmazione stabile delle risorse e una collaborazione strutturata con i Comuni.



A sostegno della fattibilità dell’intervento, Canelli ha richiamato i risultati ottenuti con il Pnrr, nell’ambito del quale i Comuni hanno contribuito alla realizzazione di oltre 10 mila alloggi, grazie a investimenti per circa 2,8 miliardi di euro. Un’esperienza che dimostra, secondo il sindaco di Novara, la capacità delle amministrazioni locali di contribuire concretamente alla realizzazione di nuovi interventi abitativi. La sfida, dunque, non può essere affrontata soltanto attraverso misure emergenziali o il recupero degli immobili esistenti. Serve una politica abitativa nazionale di lungo periodo, capace di adeguare l’offerta alle trasformazioni demografiche e sociali e di restituire ai cittadini maggiori possibilità di accesso alla casa.

Nel confronto sul Piano casa, Mattia Palazzi, vicepresidente Anci e sindaco di Mantova, ha posto l’accento sulla necessità di affiancare agli interventi di edilizia pubblica politiche capaci di sostenere le famiglie che oggi riescono ancora a trovare una soluzione nel mercato privato, ma rischiano di scivolare progressivamente verso il bisogno abitativo. Un passaggio che, secondo Palazzi, renderebbe ancora più difficile la gestione di una domanda sociale già superiore alle risposte disponibili. Il primo nodo riguarda le risorse per il sostegno agli affitti. Palazzi ha ricordato che il finanziamento destinato a queste misure arrivava a 300 milioni di euro fino al 2022 e ha chiesto di ripristinare una dotazione adeguata. Senza risorse, ha avvertito, il rischio è alimentare una crescita delle richieste di alloggi pubblici senza aumentare in modo corrispondente la capacità di risposta.

Il vicepresidente Anci ha accolto positivamente l’avvio del Piano casa, ma ha sottolineato che le nuove misure non devono sottrarre finanziamenti agli interventi di rigenerazione urbana. La sfida, ha osservato, è costruire un patto tra Stato e città che renda gli strumenti più flessibili e consenta di sperimentare soluzioni diverse, soprattutto nei centri di medie dimensioni, dove l’invecchiamento della popolazione e le caratteristiche del sistema economico rendono più complesso sostenere i servizi e i sistemi di welfare.



In questo quadro, Palazzi ha richiamato l’esperienza avviata a Mantova, dove da tre anni il Comune sostiene e agevola l’affitto per giovani lavoratori under 35 disponibili a trasferire la propria residenza in città. La misura, secondo i dati illustrati dal sindaco, ha favorito l’arrivo di quasi 400 giovani in un anno e mezzo. L’intervento è stato accompagnato dal recupero di immobili e da accordi con i proprietari, per evitare che gli incentivi pubblici si traducano in un aumento dei canoni. L’obiettivo è sperimentare forme di sostegno rivolte sia agli inquilini sia ai proprietari, così da ampliare l’offerta di abitazioni a condizioni accessibili. Per Palazzi, la questione abitativa è infatti legata anche alla mobilità del lavoro e alla competitività dei territori: un mercato degli affitti poco sviluppato può rendere più difficile per le imprese attrarre e trattenere lavoratori, soprattutto nelle città in cui il costo della vita è elevato.

Tra le proposte, anche una revisione dei modelli di gestione del patrimonio pubblico. Palazzi ha indicato la necessità di ripensare il ruolo degli enti e delle aziende che amministrano gli alloggi, citando le criticità delle Aler in Lombardia, e di coinvolgere nuovi soggetti negli interventi di recupero. In particolare, ha richiamato il possibile contributo delle fondazioni bancarie e delle grandi imprese, anche multinazionali, che condividono con le amministrazioni il problema di garantire ai lavoratori un’abitazione sostenibile vicino al luogo di lavoro.

Il modello proposto prevede una collaborazione tra Comuni, fondazioni e datori di lavoro per recuperare immobili da destinare, attraverso formule di housing, a giovani lavoratori e famiglie con redditi più contenuti. A questo si potrebbero affiancare agevolazioni comunali sugli oneri di costruzione e incentivi nazionali per le imprese che investono nel recupero del patrimonio abitativo. Una strategia che, nelle intenzioni di Palazzi, avrebbe ricadute non soltanto sociali, ma anche economiche e amministrative: favorire la stabilità dei lavoratori, rafforzare la base delle entrate fiscali dei Comuni e prevenire l’aumento delle situazioni di disagio abitativo.



"Il Piano casa varato dal Governo è molto importante, perché per la prima volta dopo decenni abbiamo un piano nazionale. Il problema, adesso, è metterlo a terra. La riforma del Titolo V del 2001, distribuendo le competenze in materia di politiche abitative alle Regioni, ha generato apparati burocratici che hanno prodotto poche risposte rispetto alle esigenze dei cittadini", ha sottolineato Claudio Scajola, sindaco di Imperia e vicepresidente Anci.

"Il problema della casa assume caratteristiche diverse da città a città. Abbiamo territori dell’entroterra che si stanno spopolando, con un patrimonio immobiliare inutilizzato che, grazie a migliori collegamenti e a una programmazione più ampia, potrebbe contribuire a mantenere vive queste comunità. Nelle grandi città, invece, come Milano, i costi delle abitazioni stanno modificando il tessuto sociale e commerciale. C’è poi il tema del turismo, una componente importante della nostra economia, ma che nelle città d’arte e nei piccoli centri costieri, attraverso il fenomeno degli affitti brevi, rende sempre più difficile trovare abitazioni per i residenti".

"Il Governo ha adottato provvedimenti significativi, anche sul fronte della maggiore tutela dei proprietari, che possono favorire la disponibilità di immobili sul mercato degli affitti. Il Piano casa è positivo, ma dobbiamo dotarlo di maggiori risorse e accelerarne l’attuazione. E' stato approvato ad aprile, siamo quasi a Natale e i cittadini non vedono ancora le risposte che aspettano", ha concluso Scajola.



Sul crescente disagio abitativo e sulla necessità di investire nell’edilizia residenziale sociale si è soffermata Katia Tarasconi, sindaca di Piacenza e presidente della Commissione Anci Urbanistica, rigenerazione urbana e periferie e vicepresidente Anci Emilia-Romagna: "Oggi vediamo molte famiglie scivolare nella cosiddetta fascia grigia, quella di chi non è in grado di sostenere gli affitti alle condizioni di mercato. Parliamo di giovani coppie, studenti, lavoratori e professionisti. Penso, ad esempio, agli infermieri che arrivano da fuori città e faticano a trovare un’abitazione con un canone adeguato al loro stipendio. La perdita del potere d’acquisto, l’aumento dei canoni e il fenomeno degli affitti brevi stanno creando una miscela esplosiva".

Tarasconi ha richiamato l’esperienza di riqualificazione dell’ex Manifattura Tabacchi di Piacenza, realizzata attraverso il PINQuA, confluito nel Pnrr, che ha consentito di realizzare una nuova scuola e interventi di edilizia residenziale sociale: "Una misura che bisogna assolutamente rifinanziare, perché ci permette di riqualificare spazi urbani e, contemporaneamente, dare una risposta al problema della casa, che oggi è diventato sempre più trasversale. Nelle graduatorie dell’edilizia residenziale pubblica troviamo famiglie che hanno anche degli stipendi, ma che non ce la fanno. Abbiamo una grande necessità di investire sia nell’edilizia residenziale pubblica sia in quella sociale".

"Piacenza, anche per la sua vicinanza a Milano, sta diventando un luogo in cui molti scelgono di abitare per poi andare a lavorare nel capoluogo lombardo, dove non possono permettersi una casa. Questo sta determinando una pressione sempre più forte sul nostro territorio e sul nostro patrimonio abitativo", ha concluso Tarasconi.



Il disagio abitativo coinvolge anche i piccoli Comuni e riguarda sempre più le giovani generazioni, come ha sottolineato Domenico Carbone, sindaco di San Costanzo e coordinatore nazionale della Consulta Anci Giovani: "Sono diventato sindaco a 26 anni e quello della casa è stato uno dei primi temi che abbiamo affrontato. Anche in una comunità di 4.500 abitanti come la mia abbiamo graduatorie che non riusciamo a esaurire. Sempre più spesso troviamo persone della mia età che hanno un lavoro, ma non riescono a permettersi un’abitazione ai prezzi di mercato".

Carbone ha ricordato l’esperienza della propria amministrazione, che ha avviato una collaborazione con l’azienda regionale per l’edilizia residenziale pubblica per l’acquisto di un immobile con 17 alloggi: "L’immobile è stato acquistato dall’azienda regionale e, con i 400 mila euro che abbiamo messo come Comune, realizzeremo le opere di urbanizzazione. Riusciremo così a dare una risposta a 17 nuclei familiari: per una comunità come la nostra è un risultato importante".

"Come giovani - ha sottolineato - cerchiamo di mettere al primo posto il tema della casa, perché è un tema della nostra generazione. Ringrazio il Governo per averlo rimesso al centro. Per tanti anni non abbiamo costruito nuovi alloggi popolari e oggi molti di quelli esistenti hanno bisogno di interventi. Non è semplice intervenire e ci sono stati forse dei ritardi, ma era un intervento necessario. Anche i piccoli Comuni vicini alle città costiere iniziano a risentire del fenomeno degli affitti brevi. Durante l’estate è più conveniente affittare per pochi mesi piuttosto che per tutto l’anno e chi non trova casa sulla costa si sposta nei Comuni più piccoli, dove non sempre riesce a trovare un alloggio adeguato. L’impegno per portare avanti il Piano casa c’è anche da parte delle comunità più piccole e dei giovani amministratori".

