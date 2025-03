- Piano B - L’individuo (da solo) non esiste in Italia e in Europa

15 marzo 2025 - ore 10 Roma, via Torino 146 - Palazzo della Cooperazione

Roma, 5 marzo 2025. I fondatori e le fondatrici del movimento incontrano amministratori locali, esperti, accademici e cittadini per ripensare le politiche pubbliche alla luce del paradigma relazionale e dei principi dell’economia civile e sociale. L’obiettivo è quello di avviare processi generativi riflettendo sul modo in cui questi principi s’incarnano e si declinano (e si possono incarnare e declinare) nell’esperienza sociale e politica dando vita a strategie culturali, buone pratiche sociali ed amministrative, risposte di policy, politiche pubbliche che trovano soluzioni ai problemi dei nostri tempi.

Nuovi processi partecipativi e nuove forme di dialogo sono gli strumenti che servono per costruire insieme programmi di azione politica e civile, e salvare le democrazie dalle crisi e dai populismi.

12 esperte/i da tutta Italia prenderanno la parola presentando il nuovo paradigma relazionale, e saranno presentati 3 position paper su tre dei principali temi d’interesse collettivo, sanità, lavoro e transizione ecologica. Saranno avviati i lavori delle comunità virtuali per progettare in modo partecipato le prossime azioni da fare insieme alle reti della società civile, ai cittadini e alle istituzioni pubbliche.

L’evento si svolgerà il giorno della grande manifestazione sull’Europa a cui hanno aderito molti sindaci. Un giorno nel quale si manifesterà il desiderio degli italiani di relazioni tra paesi “civili” e di un’Europa all’altezza delle difficili sfide di oggi. Piano B vuole far comprendere che l’Europa ha bisogno di un cuore e di un’anima e che quest’anima è rappresentata dal paradigma relazionale che mette al centro il valore e la ricchezza della qualità dei rapporti interpersonali, della fiducia, del capitale sociale e dell’attitudine a cooperare tra persone e stati.

Parteciperanno all’evento il gruppo promotore dell’iniziativa composto da: Mauro Magatti, Ugo Morelli, Giorgio Vittadini, Chiara Giaccardi, Marta Cartabia, Roberto Rossini, Alessandro Rosina, Elena Granata, Paolo Venturi, Enrico Giovannini, Ermete Realacci, Luca Jahier, Carla Collicelli, Marco Bentivogli e Leonardo Becchetti.

Le organizzazioni promotrici dell’evento sono Aiccon, ASviS, Base Italia, Fondazione per la Sussidiarietà, Generatività.it, NeXt Nuova Economia per Tutti, Festival Nazionale dell’Economia Civile, con la collaborazione di Argomenti 2000, Comunità Connessioni e Fondazione Symbola.



