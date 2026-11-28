

(Adnkronos) - “Oggi analizziamo l'impatto dell'intelligenza artificiale sul software, sui sistemi e sull'intera società, un fenomeno che non possiamo ignorare. Da una parte stiamo assistendo ad una rivoluzione senza precedenti: nel corso della storia l'umanità ha affrontato diverse rivoluzioni tecnologiche che hanno portato enormi miglioramenti sociali, ma che hanno anche generato criticità nella fase di transizione. Oggi viviamo forse la transizione tecnologica più importante mai vista nella storia dell'umanità, destinata a produrre benefici estremamente rilevanti ma anche un effetto transitorio molto complesso da gestire rispetto al passato. Occorre capire come sviluppare un'infrastruttura che integri l'intelligenza artificiale — sia come componente strutturale sia come strumento di progettazione — e definire quale sarà il rapporto tra l'Ai e il fattore umano”. Sono state le parole di Mauro Pezzè, professore ordinario e Fellow – ACM e IEEE, intervenendo in occasione della Convention CTO Italy di Brightstar svoltasi a Roma e dedicata al “Cambiamento tecnologico e culturale”, un appuntamento nato per mettere a confronto prospettive diverse, comprendere le trasformazioni in corso e tradurle in scelte concrete per il futuro dell'azienda.

