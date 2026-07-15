

Roma, 15 lug. (Adnkronos) - Neutralità carbonica su tutti i siti, 100% di energia elettrica da fonti rinnovabili e 156 milioni distribuiti agli stakeholder. Pettenon Cosmetics Spa Sb, tra i gruppi italiani di riferimento nella cura professionale dei capelli e società benefit dal 2021, presenta il quinto bilancio di sostenibilità, il primo elaborato a perimetro completo con l’inclusione di tutti e tre i siti produttivi del gruppo. Per la prima volta, la rendicontazione è stata costruita anche attraverso un’analisi di doppia materialità, che consente di valutare in modo integrato sia gli impatti generati sull’ambiente e sulla società, sia i rischi e le opportunità che i temi Esg rappresentano per il business. I risultati dell’analisi costituiscono la base del Piano Esg 2026–2028. Nell'anno in cui celebra gli 80 anni dalla fondazione, Pettenon Cosmetics chiude il 2025 con un fatturato consolidato di 182,3 milioni di euro, una presenza in oltre 100 Paesi e il 67% delle vendite generate sui mercati internazionali. Il valore economico generato ha raggiunto 188 milioni di euro, di cui 156 milioni distribuiti agli stakeholder, tra dipendenti, fornitori, partner, territorio e comunità.

"Gli 80 anni rappresentano per Pettenon Cosmetics una responsabilità prima ancora che un traguardo - dice Luigi Ambrosini, amministratore delegato di Pettenon Cosmetics -. La nostra storia ci consegna una base industriale solida, oggi il nostro compito è rafforzarla per sostenere una nuova fase di sviluppo internazionale. Questo significa lavorare con disciplina sulle leve che determinano la competitività: qualità dei processi, controllo della filiera, innovazione di prodotto, misurazione degli impatti e capacità di generare valore nel tempo. Il Bilancio di sostenibilità ci consente di leggere questi elementi in modo integrato, come parti di un unico modello d’impresa". Sul piano della transizione energetica, il 2025 segna un avanzamento rilevante: Pettenon Cosmetics ha esteso la neutralità carbonica (Scope 1 e Scope 2) a tutti e tre i siti produttivi del Gruppo, compensando 408,6 tonnellate di CO₂ residue. A San Martino di Lupari, il nuovo parco fotovoltaico Helios (1.896 pannelli su oltre 3.700 metri quadrati) inaugurato nel 2025 produce circa un milione di kWh all’anno, coprendo il 30% del fabbisogno energetico del sito. Il restante consumo di energia elettrica del Gruppo è garantito al 100% da fonti rinnovabili.

Prosegue il lavoro di efficientamento nell’utilizzo di acqua e materiali. Nel 2025 il consumo idrico a San Martino di Lupari si è ridotto del 30% rispetto al 2023, grazie al recupero delle acque di raffreddamento e all’ottimizzazione dei processI. Nello stesso sito, oltre il 99% dei rifiuti è stato avviato a recupero. Sul fronte del packaging, il Gruppo ha evitato l’utilizzo di 273 tonnellate di plastica vergine, portando la quota di materiale riciclato al 15% a livello complessivo e al 25% sui brand proprietari. L’88,4% delle materie prime acquistate presenta, inoltre, un indice di origine naturale superiore a 0,5 secondo lo standard Iso 16128, in crescita rispetto al 75% del 2024. Si rafforzano anche le iniziative ambientali sul territorio e a tutela degli ecosistemi. Attraverso la partnership con Ogyre, Pettenon Cosmetics ha già contribuito al recupero di oltre 44.000 chili di rifiuti plastici marini e costieri nell’ambito di un programma biennale da 88.000 chili. Con ClimatePartner e 4Tree ha sostenuto la piantumazione di 1.382 alberi sull’altopiano di Asiago, nelle aree colpite dalla tempesta Vaia.

L’impegno verso le persone resta centrale nel modello del Gruppo. Nel 2025 Pettenon Cosmetics conta 616 dipendenti, con una presenza femminile pari al 55% della forza lavoro e al 53% nei ruoli quadro. L’azienda ha ottenuto la Certificazione parità di genere Uni/PdR 125 e ha erogato 9.778 ore di formazione. Nel corso dell’anno ha destinato 428.000 euro a iniziative sociali e territoriali, confermando le collaborazioni con Fondazione Umberto Veronesi per la ricerca oncologica e con Progetto Quid per l’inclusione lavorativa di persone in condizione di fragilità. Il Gruppo rinnova, inoltre, l’adesione al Global Compact delle Nazioni Unite e ai Women’s Empowerment Principles, confermando l’integrazione di questi principi nella propria cultura d’impresa. "Il Bilancio di sostenibilità 2025 - si legge in una nota - conferma una traiettoria di crescita responsabile e misurabile. Nei prossimi anni il Gruppo concentrerà il proprio impegno su un piano strutturato di decarbonizzazione progressiva, sulla mappatura delle emissioni Scope 3 e sul rafforzamento del presidio ESG lungo l’intera catena del valore".

