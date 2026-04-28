

Roma, 28 apr. - (Adnkronos) - "Dopo l'uscita dall'OPEC, gli Emirati continueranno il loro ruolo responsabile aumentando gradualmente e deliberatamente la produzione, in linea con la domanda e le condizioni di mercato". Lo si legge nella nota - pubblicata dall'agenzia Wam - in cui si annuncia l'addio all'organizzazione anche se, si sottolinea, "questa decisione non cambia l'impegno degli Emirati per la stabilità dei mercati globali né il suo approccio basato sulla cooperazione con produttori e consumatori, ma migliora piuttosto la sua capacità di rispondere alle esigenze di mercato in evoluzione".

Potendo contare su "una vasta e competitiva base di risorse, gli Emirati Arabi Uniti continueranno a collaborare con i partner per sviluppare risorse a sostegno della crescita economica e della diversificazione" e "riaffermano il loro impegno verso politiche di produzione responsabili e un focus sulla stabilità del mercato, tenendo conto della domanda e dell'offerta globale".

