

Rom, 12 ott (Adnkronos) - "Oggi ha sfilato la Flottiglia di terra, il popolo che vuole la pace. Bellissima la grande partecipazione alla marcia, soprattutto perché ha visto presenti tutte le generazioni, unite dalla consapevolezza che costruire la pace e’ una irrinunciabile sfida comune per le nostre esistenze presenti e future". Lo ha detto la capogruppo di Avs alla Camera Luana Zanella a margine della marcia Perugia Assisi.

