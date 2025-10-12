

Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Una straordinaria partecipazione oggi alla marcia della pace Perugia Assisi perché l'italia è un Paese che ripudia la guerra, sta scritto nella nostra Costituzione. E quindi noi continuiamo a mobilitarci per la pace. Pace per i palestinesi, che vuol dire pieno riconoscimento dello Stato di Palestina e fine dell'occupazione illegale in Cisgiordania; pace per gli ucraini, una pace giusta per tutti quei popoli che sono coinvolti in oltre 50 conflitti terribili nel mondo''. Così la segretaria del Pd Elly Schlein da Assisi.

