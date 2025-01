- Milano, 9 gennaio 2025. Salute e fitness sono sempre tra i buoni propositi per l'inizio dell'anno nuovo, come dimostrano i risultati annuali. In linea con questa tendenza, il personal training online ha conosciuto una vera e propria esplosione, favorito dall'influenza delle piattaforme social come Instagram e TikTok. Ogni anno, milioni di persone si affidano a questi servizi per intraprendere il proprio percorso di fitness, spesso senza essere pienamente consapevoli dei rischi legati alla sicurezza dei propri dati personali. Per supportare gli utenti e aiutarli a proteggersi, Kaspersky spiega come evitare i pericoli e quali misure adottare per un'esperienza online sicura e priva di rischi.

I social network stanno trasformando il mondo del personal training, offrendo opportunità che i servizi offline non possono replicare. I personal trainer, inoltre, grazie alla creazione di contenuti coinvolgenti come video di allenamento, storie di trasformazione e consigli di fitness e molto altro ancora, stanno diventando veri e propri influencer, raggiungendo un ampio pubblico e incentivando i follower ad acquistare i loro programmi personalizzati. Si stima che il mercato del fitness online crescerà a un tasso annuo del 29,6% fino al 2033, confermando l'espansione continua di questo settore.

Tuttavia, l‘iscrizione a programmi di allenamento online comporta spesso la condivisione di informazioni personali particolarmente sensibili, come dati sulla salute, foto dei progressi e dettagli di pagamento, con persone sconosciute. Questo scambio avviene in molti casi attraverso i profili social dei trainer o tramite messaggi privati, spesso senza contratti o accordi formali adeguati. Di conseguenza, il rischio che le informazioni degli utenti vengano compromesse o utilizzate in modo improprio aumenta considerevolmente. Sebbene le violazioni legate ai servizi di personal training online non siano ancora molto diffuse, le app per il fitness sono state frequentemente protagoniste di problemi di questo tipo. Dato il collegamento tra queste app e i trainer online, è fondamentale che gli utenti prendano tutte le precauzioni necessarie per proteggere i propri dati personali.

Tra le principali forme di violazione dei dati nei servizi di personal training online vi sono, ma non solo, le seguenti:

"I programmi di personal training online potrebbero non essere sempre sicuri; spesso, però, gli utenti non considerano alcune semplici precauzioni che potrebbero salvarli da gravi conseguenze", ha dichiarato Cesare D’Angelo, General Manager Italy & Mediterranean di Kaspersky. "Prima di abbandonare del tutto questi programmi, è bene adottare misure proattive per proteggersi. Queste semplici precauzioni possono rafforzare significativamente la sicurezza, permettendo di sfruttare i benefici dei programmi di fitness online con maggiore tranquillità e riducendo l'esposizione a potenziali violazioni dei dati”.

Ecco alcuni consigli pratici:

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda globale di cybersecurity e privacy digitale fondata nel 1997. Con oltre un miliardo di dispositivi protetti dalle minacce informatiche emergenti e dagli attacchi mirati, la profonda esperienza di Kaspersky in materia di sicurezza e di Threat Intelligence si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per la sicurezza di aziende, infrastrutture critiche, governi e consumatori in tutto il mondo. Il portfolio completo dell’azienda comprende una protezione Endpoint leader, prodotti e servizi di sicurezza specializzati e soluzioni Cyber Immune per contrastare le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Aiutiamo oltre 200.000 aziende a proteggere ciò che più conta per loro. Per ulteriori informazioni è possibile consultare https://www.kaspersky.it/



