Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Oggi, in Senato, è stato approvato il ddl per istituire la Giornata nazionale delle periferie urbane, progetto portato avanti con determinazione da Forza Italia e, in particolare, da Alessandro Battilocchio, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle periferie. Un passo fondamentale verso il riconoscimento e la valorizzazione delle realtà periferiche, spesso trascurate. Le periferie sono luoghi ricchi di storia, cultura e potenzialità che devono essere sviluppate. L’istituzione di questa giornata dedicata ci invita a riflettere sulle sfide del futuro e avviare un dialogo costruttivo, stimolando gli interventi mirati a migliorare la qualità della vita di chi abita in queste zone per una società più equa e inclusiva”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.