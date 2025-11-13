

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - "Sul tema della rigenerazione urbana penso che nelle nostre città esistono enormi spazi inutilizzati: edifici occupati, abbandonati, aree che devono essere recuperate. In questi luoghi si potrebbero costruire nuove case, scuole, oppure, se di proprietà privata , si potrebbe consentire un’edilizia a scopo privato. Non parliamo solo delle periferie, anche vicino ai centri urbani, come accade a Roma, esistono molte aree degradate. È quindi necessario un grande lavoro di risanamento delle periferie e di rivalutazione del patrimonio dell’edilizia popolare, che riguarda le amministrazioni locali, le regioni e lo Stato". Così il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri, a Restart su Rai3.

"Il tema della casa può essere affrontato in moltissimi modi e per noi rappresenta sempre una priorità. Bisogna intervenire con decisione, recuperando i ritardi accumulati nel tempo e correggendo gli sprechi di risorse pubbliche. L’abbandono delle città non può essere tollerato, perché si creano spesso situazioni di emergenza e incendi come quello avvenuto a Tor Cervara alcuni giorni fa a Roma", conclude.

