

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "A proposito del vizio della coerenza di Meloni, sul capitolo della Fornero è inutile perderci altro tempo... Salvini disse a un comizio: 'Se il prossimo anno non avrò abolito la Fornero, torno qui e siete autorizzati a spernacchiarmi. Ci vorrà un esercito di lama per spernacchiare Salvini e tutto il governo". Lo dice Matteo Renzi in aula al Senato sulla comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del consiglio Ue.

